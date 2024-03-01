Опасные сугробы: 12-летний мальчик в Уфе получил серьезную травму из-за стекла, скрытого под снегом

21:45, 01 мар 2024

В жилом квартале Сипайлово города Уфы 12-летний мальчик стал жертвой ненадлежащей уборки территории. Ребенок, играя в снегу, угодил в сугроб, под которым скрывалась оконная рама с осколками стекла. Падение обернулось для школьника серьезной травмой – осколок стекла глубоко поранил его ногу.

Мама пострадавшего мальчика рассказала, что после случившегося они сразу же обратились в травмпункт. Рентген показал наличие осколка в ноге, и ребенка направили в больницу №17, где ему была проведена операция.

Особую тревогу вызывает тот факт, что двор, где произошло ЧП, по словам жильцов, ни разу не убирался с начала зимы. Неоднократные обращения в УЖХ Сипайловский не принесли результата: управляющая компания ссылается на технические неполадки и просит подождать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети