Зверское убийство в Башкирии: пенсионеру вырезали сердце во время застолья
22:03, 01 мар 2024
29 февраля в Куюргазинском районе Башкирии произошло шокирующее событие – был найден труп мужчины с вырезанным сердцем. Как сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жертвой стал 65-летний пенсионер, а его смерть наступила 26 февраля.
По информации следователей, в день трагедии мужчина распивал спиртные напитки со своим 47-летним знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой гость схватился за топор и нанес хозяину дома удар по голове. Затем, с особой жестокостью, он вырезал сердце из грудной клетки убитого.
Обвиняемым в этом жутком преступлении оказался ранее судимый сельчанин, проживающий со своей матерью и ведущий случайный образ жизни. В настоящий момент он находится под стражей.
Автор: Семен Подгорный
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