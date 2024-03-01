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Зверское убийство в Башкирии: пенсионеру вырезали сердце во время застолья

Зверское убийство в Башкирии: пенсионеру вырезали сердце во время застолья

22:03, 01 мар 2024

29 февраля в Куюргазинском районе Башкирии произошло шокирующее событие – был найден труп мужчины с вырезанным сердцем. Как сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жертвой стал 65-летний пенсионер, а его смерть наступила 26 февраля.

По информации следователей, в день трагедии мужчина распивал спиртные напитки со своим 47-летним знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой гость схватился за топор и нанес хозяину дома удар по голове. Затем, с особой жестокостью, он вырезал сердце из грудной клетки убитого.

Обвиняемым в этом жутком преступлении оказался ранее судимый сельчанин, проживающий со своей матерью и ведущий случайный образ жизни. В настоящий момент он находится под стражей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Куюргазинский район происшествия убийство
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