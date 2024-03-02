Водитель ВАЗ-2112 погиб на месте: жуткое ДТП в Башкирии
14:21, 02 мар 2024
На 4-ом километре автодороги Средние Карамалы-Ермекеево в Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает информационная служба региональной Госавтоинспекции.
В аварию попали ВАЗ-2112 за рулем которого находился 43-летний мужчина и встречный Рено Дастер, которым управлял 57-летний водитель.
В результате столкновения водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия. Два пассажира Renault Duster были осмотрены прибывшими на место происшествия медиками.
В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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