Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе учитель физкультуры из-за непослушания душил ученика - видео

В Уфе учитель физкультуры из-за непослушания душил ученика - видео

22:15, 02 мар 2024

Сегодня в одной из уфимских школ произошел неприятный инцидент с участием учителя физкультуры и ученика.

Как стало известно, во время урока в спортивном зале 15-летний подросток отказался выполнить требование педагога немедленно отдать мяч. Юноша заявил, что сначала хочет забросить мяч в корзину. Такая «непослушность» вызвала неадекватную реакцию учителя — он начал душить школьника.

Мальчику удалось вырваться, и он обратился в полицию с заявлением о нападении.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. Физруку может грозить увольнение и уголовное наказание за нападение на несовершеннолетнего.

Администрация школы заявила, что намерена разобраться в инциденте и принять меры для предотвращения подобных эксцессов в будущем.

Школьница в Башкирии получила удар ногой в живот на уроке физкультуры Школьница в Башкирии получила удар ногой в живот на уроке физкультуры
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия
Читайте также

В Башкирии учительница избила скакалкой второклассников
Происшествия в Башкирии
В Башкирии учительница избила скакалкой второклассников
Школьница в Башкирии получила удар ногой в живот на уроке физкультуры
Происшествия в Башкирии
Школьница в Башкирии получила удар ногой в живот на уроке физкультуры
В Уфе старшеклассники вытолкнули школьника из окна
Происшествия в Башкирии
В Уфе старшеклассники вытолкнули школьника из окна
В Чишминском районе школьник получил перелом позвоночника во время драки
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе школьник получил перелом позвоночника во время драки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok