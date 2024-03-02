В Уфе учитель физкультуры из-за непослушания душил ученика - видео
22:15, 02 мар 2024
Сегодня в одной из уфимских школ произошел неприятный инцидент с участием учителя физкультуры и ученика.
Как стало известно, во время урока в спортивном зале 15-летний подросток отказался выполнить требование педагога немедленно отдать мяч. Юноша заявил, что сначала хочет забросить мяч в корзину. Такая «непослушность» вызвала неадекватную реакцию учителя — он начал душить школьника.
Мальчику удалось вырваться, и он обратился в полицию с заявлением о нападении.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. Физруку может грозить увольнение и уголовное наказание за нападение на несовершеннолетнего.
Администрация школы заявила, что намерена разобраться в инциденте и принять меры для предотвращения подобных эксцессов в будущем.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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