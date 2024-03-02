Студент из Уфы подозревается в совращении несовершеннолетней
22:26, 02 мар 2024
Накануне в полицию города Уфы обратилась мать 15-летней девочки с заявлением о том, что ее дочь стала жертвой сексуальных домогательств со стороны малознакомого молодого человека.
По словам источника в правоохранительных органах, девочка-подросток призналась матери, что несколько месяцев назад познакомилась в интернете с 16-летним юношей. У них завязалась активная переписка, и в какой-то момент новый знакомый пригласил её к себе в гости. Находясь у него дома, он стал активно намекать ей на интимные отношения и даже совершил в отношении неё некоторые действия сексуального характера. Однако девочка, испытывая страх, попросила его остановиться. После этого они отправились спать.
Причины, по которым школьница не рассказала сразу матери о случившемся, а сделала это лишь спустя несколько месяцев, остаются неизвестными.
Сам юноша, который оказался студентом одного из столичных колледжей, уже был опрошен сотрудниками полиции. Он заявил, что интимные отношения с несовершеннолетней действительно имели место, но произошли по обоюдному согласию.
Автор: Семен Подгорный
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