В Башкирии во время подводной охоты утонул рыбак из Татарстана
11:26, 03 мар 2024
В ночь на 3 марта в Нуримановском районе Башкирии произошла трагедия - погиб подводный охотник из Татарстана.
По словам очевидцев, мужчина находился на рыбалке у села Красный Ключ. Он решил попытать удачу в подводной охоте, но, к сожалению, эта затея оказалась для него роковой.
Как сообщили в республиканском МЧС, тело несчастного извлекли из воды также находившиеся неподалеку рыбаки-любители. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни.
Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть жителя соседней республики. В транспортировке тела к берегу помогали спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства гибели подводного охотника.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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