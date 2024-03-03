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В Башкирии во время подводной охоты утонул рыбак из Татарстана

В Башкирии во время подводной охоты утонул рыбак из Татарстана

11:26, 03 мар 2024

В ночь на 3 марта в Нуримановском районе Башкирии произошла трагедия - погиб подводный охотник из Татарстана.

По словам очевидцев, мужчина находился на рыбалке у села Красный Ключ. Он решил попытать удачу в подводной охоте, но, к сожалению, эта затея оказалась для него роковой.

Как сообщили в республиканском МЧС, тело несчастного извлекли из воды также находившиеся неподалеку рыбаки-любители. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни.

Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть жителя соседней республики. В транспортировке тела к берегу помогали спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства гибели подводного охотника.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия несчастный случай
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