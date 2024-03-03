Трагедия в бассейне: в Башкирии утонул 5-летний ребенок

11:32, 03 мар 2024

В субботу вечером в селе Аскарово Абзелиловского района Республики Башкортостан произошла трагедия — в бассейне ФОК «Батыр» утонул пятилетний мальчик.

Как стало известно, мама мальчика вместе с ним и своими племянниками посетила бассейн ФОКа. Пока женщина присматривала за другими детьми, ее 5-летний сын в какой-то момент оказался в воде без присмотра и, видимо, не сумев выплыть, по неосторожности захлебнулся. Когда мама обнаружила, что мальчик пропал, было уже слишком поздно — ребенка извлекли из воды без сознания.

Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти 5-летнего мальчика не удалось — он скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту гибели ребенка проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Выясняется, все ли меры безопасности в бассейне ФОКа соблюдались должным образом. Также решается вопрос о возможной халатности персонала комплекса, который должен был следить за порядком в бассейне и не допустить такой трагедии.

Автор: Семен Подгорный