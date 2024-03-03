В Уфе скорая с пациентом после ножевого ранения попала в ДТП. Что известно?

11:39, 03 мар 2024

Согласно сообщениям МЧС по Республике Башкортостан, в воскресенье, 3 марта 2024 года, на одном из центральных проспектов города Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля марки Citroen C4 и автомобиля скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Октября и Российского переулка. По предварительной информации, скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, когда столкнулась с легковым автомобилем Citroen, в результате чего загорелся моторный отсек последнего.

В машине скорой помощи находились водитель, фельдшер и пациент, получивший ножевые ранения. К счастью, никто из них не пострадал в результате аварии. Пациент и медработник были доставлены в больницу другой прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего ДТП. Известно, что оба транспортных средства получили механические повреждения в результате столкновения. Устанавливаются все детали случившегося для определения виновной стороны. Инцидент вызвал временные затруднения в движении транспорта на этом участке проспекта Октября.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ