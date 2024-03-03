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Несчастный случай на стройке в Уфе: мужчина упал с высоты 9 этажа

Несчастный случай на стройке в Уфе: мужчина упал с высоты 9 этажа

11:49, 03 мар 2024

Накануне в Уфе произошел несчастный случай на стройке, в результате которого пострадал 33-летний уроженец Таджикистана.

Согласно сообщению столичного УГЗ, трагедия разыгралась в одном из строящихся домов на улице Новоселов в микрорайоне Инорс. Мужчина, работавший на данной стройке, поднимался по лестничному маршу, как вдруг по неосторожности оступился и упал с 9 этажа вниз на шестой.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, которые оказали пострадавшему первую помощь прямо на месте. Затем они аккуратно погрузили мужчину на носилки и спустили вниз. Бригада скорой медицинской помощи доставила травмированного рабочего в ближайшее лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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