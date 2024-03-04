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Смертельное ДТП в Туймазинском районе Башкирии унесло жизнь двух пассажиров Lada Largus

Смертельное ДТП в Туймазинском районе Башкирии унесло жизнь двух пассажиров Lada Largus

09:39, 04 мар 2024

В конце февраля в Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух пассажиров.

По данным, предоставленным региональной Госавтоинспекцией корреспондентам издания «КП-Уфа», авария случилась около 21:45 по местному времени в Зилаирском районе на 223 километре автодороги «Магнитогорск-Ира». Автомобиль марки Lada Largus, битком набитый людьми, столкнулся с гружёным жмыхом КамАЗом. Как впоследствии пояснил 64-летний водитель грузовика, на встречную полосу он выехал после того, как из-за гололёда не смог подняться в гору.

После столкновения у Largus оказалась смятой вся передняя часть, при этом тяжелейшие травмы получили абсолютно все, кто находился в его салоне. Больше всех досталось 19-летней девушке, сидевшей на заднем пассажирском сиденье посередине — она скончалась на месте происшествия до приезда медиков. 31-летний водитель получил черепно-мозговую травму и перелом ноги. Еще трое пассажиров 23, 45 и 49 лет также получили многочисленные переломы и ушибы и были доставлены в больницу. Позже 45-летняя пассажирка, у которой была диагностирована острая травма грудной клетки, также умерла в реанимации.

Представители регионального минздрава подтвердили, что в связи с критическим состоянием эту женщину прооперировали в Зилаирской центральной городской больнице, однако, к сожалению, она скончалась.

Сейчас обстоятельства трагедии расследуют сотрудники Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, водитель Lada Largus подобрал всех пассажиров в качестве попутчиков — все они ехали из села Исянгулово в Зилаир. Корреспонденты попытались связаться с водителем автомобиля, чтобы подтвердить эту информацию и уточнить детали аварии, однако 31-летний мужчина был недоступен для комментариев.

Также журналистам удалось выяснить личности погибших пассажиров — ими оказались 45-летняя Наталья Н. из Зилаира и 19-летняя Элина К. из села Новый Зирган. Сообщается, что Наталья Н. работала в газовой службе, у нее остались дети и внуки.

Близкие женщины отметили: «Наталья была любимой женой, мамой, тещей, сестрой, бабушкой. Она навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах. Спасибо всем родным и друзьям, которые были рядом и помогли разделить наше горе».

19-летняя Элина училась в медицинском колледже при Башкирском государственном медицинском университете. Ее друзья вспоминают девушку как веселую, жизнерадостную красавицу с неизменной улыбкой. Однако самым сильным ударом ее гибель стала для семьи — матери, отца, брата и сестры.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Зилаирский район происшествия аварии
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