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Трагедия в день рождения: 15-летний подросток покончил с собой в Башкирии

Трагедия в день рождения: 15-летний подросток покончил с собой в Башкирии

19:13, 04 мар 2024

В одной из деревень Стерлитамакского района республики Башкортостан трагическое происшествие омрачило празднование дня рождения подростка.

2 марта, в день, когда юноше исполнилось 15 лет, его бездыханное тело было обнаружено под крышей кирпичного блока во дворе дома, где он проживал.

Согласно информации, полученной изданием «КП-Уфа» из собственных источников, восьмиклассник оставил записку, в которой попрощался с близкими и принес извинения своей матери. Причины, побудившие молодого человека совершить данный поступок, в настоящее время неизвестны и тщательно расследуются правоохранительными органами.

Сообщается, что школьник проживал вместе со своим дедушкой, в то время как его мать работала в одной из стоматологических клиник города Стерлитамака. Отец юноши, находящийся в разводе с матерью уже почти 15 лет, служит в рядах вооруженных сил.

В Башкирии 15-летний подросток свел счеты с жизнью В Башкирии 15-летний подросток свел счеты с жизнью
Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия Стерлитамакский район
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