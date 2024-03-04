В Уфе продавщица фруктов продавала детям насвай
22:03, 04 мар 2024
В Уфе был выявлен факт продажи насвая несовершеннолетним. 48-летняя женщина, владелица лавки с фруктами и овощами, реализовывала запрещенное вещество не только взрослым, но и детям.
Неравнодушные граждане сообщили о данном факте в правоохранительные органы. Полиция провела проверку, которая подтвердила информацию о незаконной торговле. В ходе осмотра лавки было изъято более 25 килограммов насвая, расфасованного в пакеты и бутылки.
В отношении нарушительницы был составлен протокол по статье 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба МВД по РБ
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