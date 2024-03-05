В Башкирии в сгоревшем доме найден погибший пенсионер

10:58, 05 мар 2024

В населенном пункте Азикеево Белорецкого района Башкирии минувшей ночью случился пожар, унесший жизнь 66-летнего мужчины. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.

Огнем был полностью уничтожен жилой дом, а также баня с дровяником. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать открытое горение, не дав перекинуться пламени на новый строящийся дом. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя 11 минут.

В ходе разбора завалов на месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины.

В настоящее время причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. В качестве возможных версий рассматриваются нарушение правил эксплуатации электрообогревателя и неосторожность при курении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ