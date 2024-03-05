В Башкирии в сгоревшем доме найден погибший пенсионер
10:58, 05 мар 2024
В населенном пункте Азикеево Белорецкого района Башкирии минувшей ночью случился пожар, унесший жизнь 66-летнего мужчины. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.
Огнем был полностью уничтожен жилой дом, а также баня с дровяником. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать открытое горение, не дав перекинуться пламени на новый строящийся дом. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя 11 минут.
В ходе разбора завалов на месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины.
В настоящее время причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. В качестве возможных версий рассматриваются нарушение правил эксплуатации электрообогревателя и неосторожность при курении.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожарные нашли в сгоревшей машине тело 27-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
72-летний мужчина стал жертвой пожара в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии унес жизнь 61-летнего хозяина дома
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе мужчина скончался при пожаре в доме