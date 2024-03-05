Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в сгоревшем доме найден погибший пенсионер

В Башкирии в сгоревшем доме найден погибший пенсионер

10:58, 05 мар 2024

В населенном пункте Азикеево Белорецкого района Башкирии минувшей ночью случился пожар, унесший жизнь 66-летнего мужчины. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.

Огнем был полностью уничтожен жилой дом, а также баня с дровяником. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать открытое горение, не дав перекинуться пламени на новый строящийся дом. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя 11 минут.

В ходе разбора завалов на месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины.

В настоящее время причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. В качестве возможных версий рассматриваются нарушение правил эксплуатации электрообогревателя и неосторожность при курении.

Утро в Уфе началось с пожара: в одном из дворов Сипайлово загорелась «ГАЗель» Утро в Уфе началось с пожара: в одном из дворов Сипайлово загорелась «ГАЗель»
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии пожарные нашли в сгоревшей машине тело 27-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожарные нашли в сгоревшей машине тело 27-летнего мужчины
72-летний мужчина стал жертвой пожара в Башкирии
Происшествия в Башкирии
72-летний мужчина стал жертвой пожара в Башкирии
Пожар в Башкирии унес жизнь 61-летнего хозяина дома
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии унес жизнь 61-летнего хозяина дома
В Ишимбайском районе мужчина скончался при пожаре в доме
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе мужчина скончался при пожаре в доме


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok