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В Башкирии мужчина убил человека, вырезал его сердце и съел на глазах у людей

В Башкирии мужчина убил человека, вырезал его сердце и съел на глазах у людей

11:30, 05 мар 2024

В Куюргазинском районе Башкирии произошло чудовищное преступление, которое потрясло местных жителей своей жестокостью. Согласно сообщениям, человек был жестоко убит, а его тело обезображено самым варварским образом. Преступник нанес смертельные удары топором, после чего вырезал сердце жертвы ножом.

Однако на этом кошмар не закончился. Убийца, словно одержимый, отправился на остановку общественного транспорта, где в присутствии случайных прохожих принялся поедать вырезанный орган. Остатки сердца он протянул проходившей мимо пенсионерке, попросив ее похоронить их.

При допросе правоохранительными органами подозреваемый объяснил свои действия тем, что якобы заключил договор с дьяволом, чтобы вылечить свое больное сердце. По его словам, именно дьявол приказал ему убить человека, который ранее также заключил с ним контракт, чтобы убитый попал в рай.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Куюргазинский район происшествия убийство
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