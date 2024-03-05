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Кровавая драма в Башкирии: сын в наркотическом угаре убил отца

Кровавая драма в Башкирии: сын в наркотическом угаре убил отца

16:06, 05 мар 2024

В башкирском городе Стерлитамаке разыгралась жуткая трагедия: 23-летний парень, одержимый пагубной страстью к запрещенным веществам, в состоянии наркотического опьянения хладнокровно убил своего отца, нанеся ему 35 ударов ножом.

Молодой человек, в последнее время скатившийся на кривую дорожку наркомании, ради очередной дозы был готов на все. Кражи, мелкие правонарушения – он уже не гнушался ничем. Обеспокоенные родители, пытаясь оградить сына от пагубного влияния, в день трагедии запретили ему выходить из дома.

Но запрет лишь разозлил молодого человека. В порыве ярости он схватил кухонный нож и обрушил град ударов на своего отца. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Охваченный ужасом содеянного, парень после задержания в СИЗО впал в панику. Он просунул голову между прутьями решетки и оторвал себе ухо. Медикам удалось пришить его обратно, но спустя несколько дней история повторилась – на этот раз парень лишился уже двух ушей.

Следствие по данному делу продолжается. Злоумышленника, по всей видимости, ждет принудительное лечение в специализированном учреждении.

В Башкирии мужчина убил человека, вырезал его сердце и съел на глазах у людей В Башкирии мужчина убил человека, вырезал его сердце и съел на глазах у людей
Автор: Семен Подгорный
Фото: портал «Честно говоря»
Теги: Стерлитамак происшествия убийство
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