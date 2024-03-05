Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Людоед в Башкирии: сын каннибала поведал подробности о жизни с монстром

Людоед в Башкирии: сын каннибала поведал подробности о жизни с монстром

20:49, 05 мар 2024

Сын мужчины, обвиняемого в каннибализме в Башкирии, поведал подробности о своем родителе.

Согласно его словам, отец приехал в Куюргазинский район, чтобы повидаться со своей престарелой матерью. Он вел обособленный образ жизни, трудясь на стройке и лишь изредка наведываясь в гости к сыну. Никаких отклонений в поведении мужчины сын не замечал.

Совершить убийство в деревне, где проживала его мать, он не рискнул, предпочтя отправиться в соседнее село. Там он принес в жертву пожилого человека, после чего устроил скандал в местном магазине, где он и был задержан полицейские. Согласно рассказу сына преступника, отец не злоупотреблял спиртными напитками. В тот момент, когда сын принес ему смену одежды в специальный приемник, тот успел обмолвиться, что ему предстоит надолго сесть за решетку.

Ранее мы сообщали об убийстве пенсионера, которому ножом вырезали сердце. После содеянного преступник направился на остановку общественного транспорта, где принялся поедать вырезанный орган на глазах у людей. Остатки он отдал проходящей мимо пожилой женщине с просьбой предать их земле. Свой поступок он объяснил стражам порядка тем, что заключил сделку с дьяволом, чтобы исцелить собственное сердце. Именно «дьявол велел ему убить человека, который ранее также заключил контракт с ним, дабы убиенный попал в рай».

В Башкирии мужчина убил человека, вырезал его сердце и съел на глазах у людей В Башкирии мужчина убил человека, вырезал его сердце и съел на глазах у людей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Мэш Батащ
Теги: происшествия убийство
Читайте также

Одержимый любовник жестоко убил бывшую в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Одержимый любовник жестоко убил бывшую в Башкирии
Зверское убийство в Башкирии: пенсионеру вырезали сердце во время застолья
Происшествия в Башкирии
Зверское убийство в Башкирии: пенсионеру вырезали сердце во время застолья
В Чишминском районе отец нанес сыну удар ножом за тунеядство и алкоголизм
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе отец нанес сыну удар ножом за тунеядство и алкоголизм
В Уфе отец нанес сыну два ножевых ранения
Происшествия в Башкирии
В Уфе отец нанес сыну два ножевых ранения


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok