Людоед в Башкирии: сын каннибала поведал подробности о жизни с монстром

20:49, 05 мар 2024

Сын мужчины, обвиняемого в каннибализме в Башкирии, поведал подробности о своем родителе.

Согласно его словам, отец приехал в Куюргазинский район, чтобы повидаться со своей престарелой матерью. Он вел обособленный образ жизни, трудясь на стройке и лишь изредка наведываясь в гости к сыну. Никаких отклонений в поведении мужчины сын не замечал.

Совершить убийство в деревне, где проживала его мать, он не рискнул, предпочтя отправиться в соседнее село. Там он принес в жертву пожилого человека, после чего устроил скандал в местном магазине, где он и был задержан полицейские. Согласно рассказу сына преступника, отец не злоупотреблял спиртными напитками. В тот момент, когда сын принес ему смену одежды в специальный приемник, тот успел обмолвиться, что ему предстоит надолго сесть за решетку.

Ранее мы сообщали об убийстве пенсионера, которому ножом вырезали сердце. После содеянного преступник направился на остановку общественного транспорта, где принялся поедать вырезанный орган на глазах у людей. Остатки он отдал проходящей мимо пожилой женщине с просьбой предать их земле. Свой поступок он объяснил стражам порядка тем, что заключил сделку с дьяволом, чтобы исцелить собственное сердце. Именно «дьявол велел ему убить человека, который ранее также заключил контракт с ним, дабы убиенный попал в рай».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ