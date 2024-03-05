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В Уфе школьница стала жертвой сексуального насилия в туалете торгового центра

В Уфе школьница стала жертвой сексуального насилия в туалете торгового центра

21:00, 05 мар 2024

В башкирской столице произошел вопиющий инцидент. Согласно информации, полученной изданием «КП-Уфа», 15-летняя ученица одной из местных школ подверглась домогательствам в туалетной комнате торгового центра, расположенного в микрорайоне Инорс.

Со слов собеседника, 4 марта текущего года в полицию с заявлением обратилась 41-летняя женщина, мать пострадавшей девочки. Она сообщила, что за два дня до этого, 2 марта, в отношении ее дочери-девятиклассницы были совершены развратные действия в общественном туалете торгового комплекса. По словам заявительницы, неизвестный мужчина трогал ее несовершеннолетнюю дочь за интимные места.

Стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал и в тот же день задержали предполагаемого преступника. Им оказался 24-летний безработный молодой человек, прибывший в Уфу из Архангельского района Башкортостана. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде, ожидая дальнейшего рассмотрения дела в установленном законом порядке.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия домогательства
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