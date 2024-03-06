Смертельная вечеринка: в Башкирии две женщины погибли на пожаре после застолья
09:36, 06 мар 2024
Вечером 5 марта в Салавате произошла трагедия: в результате пожара в квартире на улице Октябрьской погибли две женщины. Еще одна жительница, чудом избежавшая гибели, сейчас находится в больнице.
О ЧП сообщили жильцы пятиэтажного дома, заметившие дым, валящий из окна квартиры на третьем этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно приступили к эвакуации людей из опасной зоны.
Из горящей квартиры спасатели вынесли женщину без сознания. К сожалению, по пути в больницу она скончалась. Еще одна жительница, к моменту прибытия пожарных, уже была мертва.
Причины возгорания сейчас устанавливаются дознавателями и экспертами испытательной пожарной лаборатории. По словам соседей, погибшие женщины злоупотребляли алкоголем и курили в квартире, что, по предварительной версии, могло стать роковым фактором.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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