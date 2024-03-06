Юные вандалы осквернили Вечный огонь в Уфе: циничное видео облетело сеть
09:48, 06 мар 2024
В понедельник вечером, 4 марта, парк имени Якутова в Уфе стал свидетелем циничного происшествия: группа подростков потушила Вечный огонь, мемориал, посвященный памяти павших героев.
Источники сообщают, что в компании вандалов было трое парней и девушка. На кадрах, попавших в сеть, видно, как молодые люди, не стесняясь камер видеонаблюдения, подходят к мемориалу и, хихикая, гасят пламя.
Этот вопиющий акт вандализма вызвал бурю негодования у жителей Уфы. Вечный огонь — это не просто символ памяти, это дань уважения тем, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину. Осквернение мемориала — это не просто хулиганство, это кощунство над подвигом героев.
В настоящее время личности хулиганов установлены, с ними работают следственные органы. Им грозит наказание по статье 214 УК РФ «Вандализм».
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Уроженец Башкирии потушил снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Общество в Башкирии
В Башкирии пожаловались на подростков оскверняющих Вечный огонь
Происшествия в Башкирии
В Салавате вандалы подожгли "Катюшу" на территории мемориального комплекса «Вечный огонь»
Происшествия в Башкирии
В Белорецке толпа вандалов разгромила ледовый городок