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Юные вандалы осквернили Вечный огонь в Уфе: циничное видео облетело сеть

Юные вандалы осквернили Вечный огонь в Уфе: циничное видео облетело сеть

09:48, 06 мар 2024

В понедельник вечером, 4 марта, парк имени Якутова в Уфе стал свидетелем циничного происшествия: группа подростков потушила Вечный огонь, мемориал, посвященный памяти павших героев.

Источники сообщают, что в компании вандалов было трое парней и девушка. На кадрах, попавших в сеть, видно, как молодые люди, не стесняясь камер видеонаблюдения, подходят к мемориалу и, хихикая, гасят пламя.

Этот вопиющий акт вандализма вызвал бурю негодования у жителей Уфы. Вечный огонь — это не просто символ памяти, это дань уважения тем, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину. Осквернение мемориала — это не просто хулиганство, это кощунство над подвигом героев.

В настоящее время личности хулиганов установлены, с ними работают следственные органы. Им грозит наказание по статье 214 УК РФ «Вандализм».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия вандализм
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