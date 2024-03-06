В Уфе мужчина, поссорившись с женой, устроил цветочный погром в подъезде

10:08, 06 мар 2024

В одном из подъездов Уфы произошло происшествие, нешуточно взволновавшее местных жильцов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в ярости крушит цветочные горшки, украшающие общий холл. Видео быстро разлетелось по социальным сетям, став достоянием общественности.

Оперативно отреагировав на происшествие, сотрудники полиции установили личность хулигана. Им оказался 37-летний житель этого же дома. Как выяснилось, разгневанный мужчина, повздорив с супругой, решил выместить злость на ни в чем не повинных цветочных горшках.

Осознав содеянное, он раскаялся в своем поступке. Мужчина не только возместил ущерб, но и лично извинился перед соседями за причиненные неудобства.

Несмотря на раскаяние, ему не удалось избежать наказания. За мелкое хулиганство он был привлечен к административной ответственности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео