В Уфе мужчина, поссорившись с женой, устроил цветочный погром в подъезде
10:08, 06 мар 2024
В одном из подъездов Уфы произошло происшествие, нешуточно взволновавшее местных жильцов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в ярости крушит цветочные горшки, украшающие общий холл. Видео быстро разлетелось по социальным сетям, став достоянием общественности.
Оперативно отреагировав на происшествие, сотрудники полиции установили личность хулигана. Им оказался 37-летний житель этого же дома. Как выяснилось, разгневанный мужчина, повздорив с супругой, решил выместить злость на ни в чем не повинных цветочных горшках.
Осознав содеянное, он раскаялся в своем поступке. Мужчина не только возместил ущерб, но и лично извинился перед соседями за причиненные неудобства.
Несмотря на раскаяние, ему не удалось избежать наказания. За мелкое хулиганство он был привлечен к административной ответственности.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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