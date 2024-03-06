В Башкирии 26-летний мужчина погиб под колесами Lada Kalina

12:10, 06 мар 2024

В Чишминском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, унесшее жизнь 26-летнего жителя Белебея. Трагедия разыгралась вечером на 16-м километре дороги в направлении Аксеново – Чишмы – Киргиз-Мияки.

По предварительным данным, 50-летний водитель Лады Калина не заметил пешехода, двигавшегося по середине проезжей части в попутном направлении. От удара 26-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В момент аварии видимость на трассе была ограничена из-за темного времени суток. По словам очевидцев, пешеход не был обозначен светоотражающими элементами, что сделало его практически незаметным для водителя.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ