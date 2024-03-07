В Башкирии на скользкой трассе в ДТП пострадали 3 человека
09:19, 07 мар 2024
Накануне в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором травмы получили три человека. Не справившись с управлением на скользкой трассе, водитель Hyundai ix35 совершил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате аварии пассажир 1981 года рождения оказался зажат в покореженном салоне. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы деблокировать его и передать в руки медиков.
Помимо пострадавшего пассажира, в машине находились еще два человека. Все трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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