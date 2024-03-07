В Башкирии на скользкой трассе в ДТП пострадали 3 человека

09:19, 07 мар 2024

Накануне в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором травмы получили три человека. Не справившись с управлением на скользкой трассе, водитель Hyundai ix35 совершил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате аварии пассажир 1981 года рождения оказался зажат в покореженном салоне. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы деблокировать его и передать в руки медиков.

Помимо пострадавшего пассажира, в машине находились еще два человека. Все трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ