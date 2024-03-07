Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии на скользкой трассе в ДТП пострадали 3 человека

В Башкирии на скользкой трассе в ДТП пострадали 3 человека

09:19, 07 мар 2024

Накануне в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором травмы получили три человека. Не справившись с управлением на скользкой трассе, водитель Hyundai ix35 совершил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате аварии пассажир 1981 года рождения оказался зажат в покореженном салоне. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы деблокировать его и передать в руки медиков.

Помимо пострадавшего пассажира, в машине находились еще два человека. Все трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Смертельное ДТП в Туймазинском районе Башкирии унесло жизнь двух пассажиров Lada Largus Смертельное ДТП в Туймазинском районе Башкирии унесло жизнь двух пассажиров Lada Largus
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
Читайте также

В Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека
В Башкирии столкнулись два автомобиля: пострадали семь человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись два автомобиля: пострадали семь человек
Авария в Дюртюлинском районе: на трассе столкнулись грузовик и «КамАЗ», есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе: на трассе столкнулись грузовик и «КамАЗ», есть пострадавшие
Авария в Мелеузовском районе: опрокинулся Hyundai Solaris, двое пассажиров получили травмы
Происшествия в Башкирии
Авария в Мелеузовском районе: опрокинулся Hyundai Solaris, двое пассажиров получили травмы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok