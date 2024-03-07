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В Уфе зарезали рабочего, из-за его сомнений в ориентации коллеги

В Уфе зарезали рабочего, из-за его сомнений в ориентации коллеги

10:46, 07 мар 2024

В Уфе в домике для рабочих произошло убийство: мужчина зарезал своего коллегу, не сдержав гнева после оскорбления на почве нетрадиционной ориентации*.

В доме на улице Нечаева, где проживали строители, царила обыденная рабочая атмосфера. Но вечером тишину нарушила громкая ссора. Двое мужчин не смогли найти общий язык.

Как рассказывают очевидцы, конфликт разгорелся из-за неосторожного слова, брошенного одним из мужчин. Он упрекнул соседа в нетрадиционной ориентации, что вызвало бурю гнева.

Оскорбленный мужчина в порыве ярости схватился за нож. Несколько ударов в плечо, руки и ноги – и оппонент упал на пол, истекая кровью.

Испуганные постояльцы общежития вызвали скорую помощь, но раны оказались слишком серьезными. Спасти раненого не удалось.

Преступник был задержан на месте происшествия. Сейчас ему грозит уголовное наказание за убийство.

*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия убийство
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