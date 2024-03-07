Пьяный житель Башкирии зарубил мачете родственника, расчленил его и сжег в печи

19:15, 07 мар 2024

В Иглинском районе Башкирии 55-летний мужчина предстанет перед судом за убийство своего двоюродного брата. Зверское преступление, сокрытое в тиши провинциального быта, потрясло своей жестокостью. Обвиняемый зарубил родственника мачете, а затем расчленил и сжег его тело.

Хроника кошмара

Согласно версии следствия, трагедия разыгралась в конце ноября 2023 года. Два брата, Артур Г., работавший охранником, и его 60-летний родственник, проводили время за распитием спиртных напитков. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Поводом стало нежелание Артура пускать брата в магазин за новой порцией алкоголя, мотивируя это его сильным опьянением.

Словесная перепалка переросла в кровавую бойню. Артур схватил мачете, находившееся в доме, и нанес своему родственнику не менее трех ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Страшный финал

На следующий день, осознавая тяжесть содеянного, Артур Г. отправился в Уфу к своей племяннице. Он сознался ей в убийстве и попросил вызвать полицию.

Следствием установлено, что после убийства Артур расчленил тело брата и сжег его в печи гаража.

Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

Суд и тень сомнений

Впереди суд, который должен пролить свет на все обстоятельства этой жуткой истории. Мотивы убийства, детали конфликта, а также психическое состояние обвиняемого – все эти вопросы еще предстоит выяснить.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Следственный комитет по РБ