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Адское пламя на М-5 в Башкирии: огонь поглотил фуру, водитель получил ожоги

Адское пламя на М-5 в Башкирии: огонь поглотил фуру, водитель получил ожоги

21:34, 08 мар 2024

8 марта, в Башкирии на трассе М-5, недалеко от села Аминево, произошло жуткое ЧП: загорелась фура. Очевидцы засняли на видео, как объятая пламенем машина стоит на обочине, а вокруг беспомощно ютятся другие грузовики. Водитель, пытаясь потушить огонь своими силами, получил ожоги.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что кабина грузовика полностью охвачена пламенем. Огненные языки вздымаются ввысь, валит густой черный дым. Очевидцы сообщают, что никто из других водителей не рискнул тушить горящую фуру, поэтому оставалось только ждать приезда пожарных.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, на место происшествия выехали пожарные расчеты. Спустя некоторое время пламя было потушено.

В результате ЧП пострадал 55-летний водитель грузовика. Он получил ожоги обеих рук и волосистой части головы. Мужчина был госпитализирован в ГКБ № 18 города Уфы.

Причины возгорания фуры пока не установлены. На месте происшествия работают дознаватели МЧС.

В Уфе водитель получил ожоги, пытаясь спасти свою машину | видео В Уфе водитель получил ожоги, пытаясь спасти свою машину | видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС по РБ
Теги: происшествия пожар
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