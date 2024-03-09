Огненная ночь в Башкирии: пять спасенных и три очага возгорания

11:55, 09 мар 2024

В ночь на 9 марта 2024 года в Башкирии произошли пожары. Сотрудники МЧС России тушили сразу три возгорания.

В многоквартирном доме на улице Интернациональной в Уфе огонь охватил имущество и пластиковый стеклопакет на лоджии. Спасатели, рискуя жизнью, вывели из задымленных коридоров пять человек, еще 10 жильцов эвакуировались самостоятельно.

В деревне Зубовка Краснокамского района пламя повредило кирпичный дом с мансардой, баню и хозпостройку. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

В Уфе, в деревне Зинино, на улице Творческой, огонь повредил баню. К счастью, в обоих случаях в Зубовке и Зинино никто не пострадал.

Причины всех трех пожаров и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ