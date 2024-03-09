В Башкирии мужчина чуть не зарезал свою подругу ножом, а потом избил арматурой

14:33, 09 мар 2024

В Белорецком районе Башкирии завершено расследование уголовного дела, в котором фигурирует 30-летний мужчина, обвиняемый в угрозе убийством и причинении вреда здоровью своей возлюбленной.

В декабре 2023 года тишину вечера взорвал звонок в дежурную часть. Взволнованная бабушка сообщила, что ее внучка подвергается избиению со стороны сожителя. Прибывшие на место происшествия полицейские застали 30-летнюю женщину в состоянии шока. Она рассказала, что мирный вечер с возлюбленным обернулся кошмаром: ссора, удушье, лезвие ножа, угрозы расправы... Лишь вмешательство бабушки спасло ее от непоправимого.

Однако история не закончилась на этом. Несмотря на пережитый ужас, женщина не смогла разорвать порочный круг отношений. И 2 января 2024 года кошмар повторился. Очередная ссора обернулась новой волной ярости. На этот раз мужчина вооружился металлической тростью и обрушил град ударов на голову своей сожительницы. От полученных травм она была доставлена в больницу.

Дважды пережив кошмар наяву, женщина, наконец, решилась на кардинальные меры. По данному факту были возбуждены уголовные дела, которые позже объединили в одно производство. Мужчине, ранее уже имевшему проблемы с законом, было предъявлено обвинение в угрозе убийства и умышленном причинении вреда здоровью.

Осознав тяжесть своих деяний, он признал свою вину и раскаялся. Следствие провело ряд экспертиз, допросило свидетелей, изъяло орудия преступления – нож и трость. Теперь судьба мужчины будет решена в суде.

Автор: Семен Подгорный