Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии мужчина чуть не зарезал свою подругу ножом, а потом избил арматурой

В Башкирии мужчина чуть не зарезал свою подругу ножом, а потом избил арматурой

14:33, 09 мар 2024

В Белорецком районе Башкирии завершено расследование уголовного дела, в котором фигурирует 30-летний мужчина, обвиняемый в угрозе убийством и причинении вреда здоровью своей возлюбленной.

В декабре 2023 года тишину вечера взорвал звонок в дежурную часть. Взволнованная бабушка сообщила, что ее внучка подвергается избиению со стороны сожителя. Прибывшие на место происшествия полицейские застали 30-летнюю женщину в состоянии шока. Она рассказала, что мирный вечер с возлюбленным обернулся кошмаром: ссора, удушье, лезвие ножа, угрозы расправы... Лишь вмешательство бабушки спасло ее от непоправимого.

Однако история не закончилась на этом. Несмотря на пережитый ужас, женщина не смогла разорвать порочный круг отношений. И 2 января 2024 года кошмар повторился. Очередная ссора обернулась новой волной ярости. На этот раз мужчина вооружился металлической тростью и обрушил град ударов на голову своей сожительницы. От полученных травм она была доставлена в больницу.

Дважды пережив кошмар наяву, женщина, наконец, решилась на кардинальные меры. По данному факту были возбуждены уголовные дела, которые позже объединили в одно производство. Мужчине, ранее уже имевшему проблемы с законом, было предъявлено обвинение в угрозе убийства и умышленном причинении вреда здоровью.

Осознав тяжесть своих деяний, он признал свою вину и раскаялся. Следствие провело ряд экспертиз, допросило свидетелей, изъяло орудия преступления – нож и трость. Теперь судьба мужчины будет решена в суде.

В Башкирии насмерть сбили двух пешеходов В Башкирии насмерть сбили двух пешеходов
Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район происшествия
Читайте также

В Башкирии жена погибла от рук мужа после признания в измене
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии жена погибла от рук мужа после признания в измене
В Башкирии мужчина жестоко расправился с возлюбленной
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина жестоко расправился с возлюбленной
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Житель Башкирии пытался задушить свою подругу удлинителем
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии пытался задушить свою подругу удлинителем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok