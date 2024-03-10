Житель Башкирии погиб в собственном доме во время пожара
11:19, 10 мар 2024
В населенном пункте Бельский Кармаскалинского района Башкирии разыгралась трагедия: в субботу вечером, 9 марта, в результате пожара погиб мужчина 1965 года рождения. Огонь полностью уничтожил половину его дома, площадью 36 квадратных метров, оставив на уцелевшей части лишь следы обугливания.
Три бригады ДПК и сотрудники МЧС боролись с пламенем, но спасти хозяина дома не удалось. Его обгоревшее тело было обнаружено в одной из комнат.
Предполагаемая причина трагедии – неисправность печи. По словам сотрудников МЧС по Башкирии, отсутствие в доме пожарного извещателя стало роковым фактором: он мог бы вовремя разбудить мужчину и дать ему шанс спастись.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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