Житель Башкирии погиб в собственном доме во время пожара

11:19, 10 мар 2024

В населенном пункте Бельский Кармаскалинского района Башкирии разыгралась трагедия: в субботу вечером, 9 марта, в результате пожара погиб мужчина 1965 года рождения. Огонь полностью уничтожил половину его дома, площадью 36 квадратных метров, оставив на уцелевшей части лишь следы обугливания.

Три бригады ДПК и сотрудники МЧС боролись с пламенем, но спасти хозяина дома не удалось. Его обгоревшее тело было обнаружено в одной из комнат.

Предполагаемая причина трагедии – неисправность печи. По словам сотрудников МЧС по Башкирии, отсутствие в доме пожарного извещателя стало роковым фактором: он мог бы вовремя разбудить мужчину и дать ему шанс спастись.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ