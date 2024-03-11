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Неосторожность при курении обернулась трагедией: в Башкирии мужчина погиб на пожаре

Неосторожность при курении обернулась трагедией: в Башкирии мужчина погиб на пожаре

18:16, 11 мар 2024

В понедельник, 11 марта, спокойствие жильцов одного из многоэтажных домов в башкирском городе Бирске было нарушено трагическим происшествием. Пламя, вспыхнувшее в квартире на пятом этаже, унесло жизнь 65-летнего мужчины и заставило десятки людей срочно покинуть свои жилища.

Согласно официальному отчету МЧС России по Республике Башкортостан, пожар начался с возгорания дивана в одной из квартир. Как предполагают спасатели, причиной трагедии могла стать роковая неосторожность при курении. Несмотря на оперативное реагирование пожарных расчетов, которым удалось локализовать огонь на площади 4 квадратных метра, избежать человеческих жертв не удалось.

В ходе эвакуации по лестничным маршам были выведены из опасной зоны трое жильцов. Еще около 30 человек самостоятельно покинули здание. К сожалению, для одного из жителей, мужчины 1958 года рождения, спасение не пришло вовремя.

На данный момент правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бирск происшествия пожар
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