В Башкирии бабушка обнаружила в шкафу для одежды тело своей внучки
21:45, 12 мар 2024
В одном из городов Башкирии в квартире было найдено бездыханное тело девочки. 15-летняя школьница покончила с собой, оставив предсмертную записку, которая повергла в шок не только родных, но и всех, кто знал эту семью.
Трагедия разыгралась в благополучной семье. Девочка жила с бабушкой и старшей сестрой, пока родители находились в отъезде: отец - в командировке, а мать - на вахте.
Тело обнаружила бабушка, заглянув в шкаф для одежды. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.
Рядом с телом была найдена предсмертная записка, в которой девочка признавалась в любви к сестре и подругам, но
отрицательно отзывалась о своих родителях.
Причины трагедии пока не установлены.
Автор: Семен Подгорный
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