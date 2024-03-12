В Башкирии бабушка обнаружила в шкафу для одежды тело своей внучки

21:45, 12 мар 2024

В одном из городов Башкирии в квартире было найдено бездыханное тело девочки. 15-летняя школьница покончила с собой, оставив предсмертную записку, которая повергла в шок не только родных, но и всех, кто знал эту семью.

Трагедия разыгралась в благополучной семье. Девочка жила с бабушкой и старшей сестрой, пока родители находились в отъезде: отец - в командировке, а мать - на вахте.

Тело обнаружила бабушка, заглянув в шкаф для одежды. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Рядом с телом была найдена предсмертная записка, в которой девочка признавалась в любви к сестре и подругам, но

отрицательно отзывалась о своих родителях.

Причины трагедии пока не установлены.

Автор: Семен Подгорный