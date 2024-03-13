В Башкирии загорелся поезд на станции Улу-Теляк

10:45, 13 мар 2024

В ночь на 13 марта в Иглинском районе Башкортостана случилось ЧП: загорелся поезд, стоявший на местной железнодорожной станции. Клубы дыма и пламени вырвались из кабины тепловоза, вызвав переполох на путях.

К месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты из ближайшего села Урман и другие службы экстренного реагирования. Согласно предварительным данным, возгорание возникло из-за короткого замыкания в высоковольтной камере локомотива - вспыхнул контактер.

Благодаря слаженным действиям, пожар удалось локализовать и ликвидировать еще до прибытия спасателей.

Инцидент обошелся без жертв - никто из железнодорожников и случайных очевидцев не пострадал. Движение поездов на данном участке путей не прекращалось.

Причины возгорания и степень повреждений, понесенных локомотивом, в настоящее время тщательно изучаются соответствующими инстанциями.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: МЧС по РБ