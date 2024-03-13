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Пьяный угар: В Башкирии мужчина получил ножевое ранение от своего приятеля

Пьяный угар: В Башкирии мужчина получил ножевое ранение от своего приятеля

17:49, 13 мар 2024

В Уфимском районе разыгралась жуткая драма, едва не обернувшаяся трагедией. В сторожке на окраине села Михайловка 39-летний мужчина получил ножевое ранение от своего 60-летнего приятеля. Оба участника происшествия – работники одного из производственных предприятий, проживающие на территории организации в вагончиках.

Вечер, как водится, скрашивали алкоголем. Дружеские посиделки постепенно переросли в пьяную ссору. Что стало катализатором конфликта – уже неважно, ведь алкоголь, как известно, не щадит ни памяти, ни здравого смысла.

В пылу ссоры 60-летний мужчина, озверевший от выпитого, схватил нож и хладнокровно ударил им своего товарища в грудь. Рана оказалась серьезной, но к счастью, не смертельной. Опасаясь за свою жизнь, раненый сумел выбраться из сторожки и позвать на помощь.

Проходившие мимо рабочие, услышав крики, поспешили на помощь. Они же вызвали бригаду скорой помощи.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Полиция изъяла орудие преступления – нож. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия поножовщина
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