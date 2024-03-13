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«Они только услышали гудок»: минивэн семьи из 9 человек, ехавшей в Уфу, протаранила фура

«Они только услышали гудок»: минивэн семьи из 9 человек, ехавшей в Уфу, протаранила фура

21:39, 13 мар 2024

На трассе в Свердловской области произошло жуткое ДТП. Минивэн, в котором ехала семья из девяти человек, был протаранен фурой. Отец семейства, 38-летний Владимир, чудом остался жив, но получил тяжелейшие травмы. Его супруга Инна и двое детей также пострадали.

Семья возвращалась домой в Уфу из Тюмени. 11 марта, в день трагедии, Владимир остановил минивэн на обочине, включил аварийную сигнализацию. В этот момент в их машину на полной скорости врезалась фура.

«Они только услышали гудок — и всё», — вспоминает Илья, родственник Владимира.

Родные уверены, что Владимир не виновен в аварии. Он опытный водитель, всегда соблюдает правила дорожного движения. Сейчас они ищут очевидцев происшествия, которые могли бы пролить свет на события того дня.

В результате столкновения Владимир получил множественные переломы, разрыв внутренних органов. Он находится в реанимации, к нему не пускают даже близких.

— Его нельзя ни забрать, ни перевезти, — говорит Илья. — Состояние очень тяжелое, он не приходит в сознание.

У 16-летней дочери пострадавшего сломана ключица, годовалая малышка получила сотрясение мозга. У Инны разбита голова, другие пассажиры также получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД по данному факту проводится административное расследование.

В жуткой аварии на границе Башкирии погибла целая семья В жуткой аварии на границе Башкирии погибла целая семья
Автор: Семен Подгорный
Фото: E1.ru
Теги: происшествия аварии
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