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«Он дошел со мной до квартиры»: 10-летняя девочка в Уфе стала жертвой преследования

«Он дошел со мной до квартиры»: 10-летняя девочка в Уфе стала жертвой преследования

14:20, 14 мар 2024

В уфимском микрорайоне Затон случилось происшествие, заставившее содрогнуться местных жителей. 10 марта невинная поездка десятилетней девочки в супермаркет превратилась в кошмар наяву: до самых дверей дома ее преследовал незнакомец.

Все началось обыденно — юная покупательница не смогла достать кефир с высокой полки и попросила помощи у проходящего мимо мужчины. Незнакомец великодушно протянул руку помощи, но затем его поведение резко изменилось. Он последовал за школьницей к кассе и купил несколько безобидных предметов вроде салфеток и шоколада.

После расчета преследователь, словно тень, выскользнул вслед за девочкой из супермаркета. Несмотря на попытки ребенка отвязаться, мужчина упорно шел по пятам, проникнув вместе с жертвой в подъезд, лифт и остановившись лишь у дверей ее квартиры. В последний момент он отдал девочке свои покупки и поспешно ретировался.

Дома перепуганная школьница поведала родителям жуткую историю, и те немедленно обратились в правоохранительные органы. К сожалению, испуганная девочка не запомнила внешность преследователя. Полиция разыскивает мужчину.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия
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