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В Башкирии 4 человека погибли в огне после ДТП с трактором

В Башкирии 4 человека погибли в огне после ДТП с трактором

09:04, 15 мар 2024

Утро пятницы в Башкирии омрачилось трагедией на 1323 км автодороги М-7 «Волга». Столкновение «Тойоты Короллы» с трактором МТЗ «Беларусь» обернулось жуткими последствиями: 4 человека погибли, водитель трактора получил травмы.

По предварительным данным, «Тойота» ехала в попутном направлении с трактором. В какой-то момент произошло столкновение, после чего легковушка съехала в кювет и загорелась. Очевидцы немедленно вызвали спасателей и сотрудников ГИБДД.

«В салоне автомобиля находились 4 человека — 3 мужчины и женщина. К сожалению, все они погибли на месте происшествия. Водителю трактора была оказана первая помощь», — сообщили в информационной службе МЧС по РБ.

На место трагедии прибыли глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов, следователи и эксперты. Прокуратура РБ взяла ход расследования под контроль.

Причины и обстоятельства ДТП пока не установлены. Специалисты проводят все необходимые экспертизы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Видео: МЧС по РБ
Теги: происшествия аварии
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