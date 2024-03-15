В Башкирии 4 человека погибли в огне после ДТП с трактором
09:04, 15 мар 2024
Утро пятницы в Башкирии омрачилось трагедией на 1323 км автодороги М-7 «Волга». Столкновение «Тойоты Короллы» с трактором МТЗ «Беларусь» обернулось жуткими последствиями: 4 человека погибли, водитель трактора получил травмы.
По предварительным данным, «Тойота» ехала в попутном направлении с трактором. В какой-то момент произошло столкновение, после чего легковушка съехала в кювет и загорелась. Очевидцы немедленно вызвали спасателей и сотрудников ГИБДД.
«В салоне автомобиля находились 4 человека — 3 мужчины и женщина. К сожалению, все они погибли на месте происшествия. Водителю трактора была оказана первая помощь», — сообщили в информационной службе МЧС по РБ.
На место трагедии прибыли глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов, следователи и эксперты. Прокуратура РБ взяла ход расследования под контроль.
Причины и обстоятельства ДТП пока не установлены. Специалисты проводят все необходимые экспертизы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Видео: МЧС по РБ
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