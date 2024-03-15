«Висят» четыре неоплаченных штрафа: стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибли 4 человека

13:44, 15 мар 2024

В пригороде Уфы произошла смертельная авария, унесшая жизни четырех человек. Стали известны подробности происшествия.

По предварительным данным, за рулем сгоревшей в аварии Toyota находилась женщина, личность которой пока не установлена следствием. Однако известно, что владелец автомобиля, некий мужчина, приобретший машину пару лет назад, также находился в салоне в качестве пассажира. Досье этого человека уже успело пополниться десятком штрафов за нарушения правил дорожного движения, включая парковку в неположенных местах, превышение скорости и проезд на красный свет.

Помимо водителя и владельца, в злополучной Toyota также находились супруги — жители Уфы. Согласно предварительным данным, путешественники направлялись из столицы Башкирии в сторону Казани.

Трагедия разыгралась около шести часов утра 15 марта на 1323 км федеральной трассы М-7 «Волга» между населенными пунктами Чернолесовский и Николаевка. По версии следствия, водитель Toyota Corolla допустил столкновение с идущим впереди трактором МТЗ «Беларусь». После этого легковой автомобиль съехал в кювет и загорелся. Все четверо находившихся в салоне людей погибли на месте.

Водителю трактора была оказана первая помощь. Прибывшие на место огнеборцы извлекли обгоревшие тела погибших из искореженного автомобиля и ликвидировали возгорание. Сейчас правоохранительные органы тщательно расследуют это резонансное дело, выясняя причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ