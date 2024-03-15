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Расписались – и спустя шесть дней погибли на глазах друг у друга: погибшими в ДТП с трактором под Уфой оказалась молодая супружеская пара

Расписались – и спустя шесть дней погибли на глазах друг у друга: погибшими в ДТП с трактором под Уфой оказалась молодая супружеская пара

20:24, 15 мар 2024

Печальная весть потрясла Башкирию рано утром 15 марта. В результате страшной автокатастрофы на трассе М-7 «Волга» погибли молодые люди. События разворачивались стремительно и драматично.

На 1323-м километре федеральной автодороги Toyota Corolla на полном ходу врезалась в трактор, двигавшийся в том же направлении. От сильнейшего удара легковой автомобиль отбросило в кювет, где он загорелся. Четыре молодых человека, находившихся внутри, погибли.

За рулем иномарки в тот роковой час находилась девушка, личность которой до сих пор не установлена. Рядом с ней на переднем пассажирском сидении находился 26-летний Роман А., официальный владелец автомобиля. Они не выжили после первоначального столкновения, а блокировка ремней безопасности не позволила очевидцам вытащить их из охваченного пламенем салона.

На заднем сиденье ехала молодая супружеская пара — 19-летний Глеб З. и 26-летняя Татьяна О. Очевидцы смогли вытащить их из горящей машины в полубессознательном состоянии, но, к несчастью, травмы оказались слишком серьезными. Влюбленные скончались до прибытия скорой помощи.

По словам источника, владелец разбившейся машины имел множество неоплаченных штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД. Что именно произошло в то роковое утро, кто был за рулем и были ли в крови водителя следы алкоголя — эти детали все еще выясняются следствием.

В трагическом инциденте оборвались жизни новобрачных Татьяны и Глеба, которые лишь неделю назад, 9 марта, официально скрепили свой союз.

— Я не беременна, родители не настаивали. Просто решили, что раз каждый год четыре года жизнь сводит нас вместе — значит, это судьба, — поделилась радостью невеста в социальных сетях.

Друзья погибших рассказывают, что молодые люди были без ума друг от друга и все искренне радовались их браку.

— Не верится, что это правда... Земля пухом этим юным душам, — скорбят знакомые в соцсетях.

Татьяна, работавшая моделью для рекламы одежды, с удовольствием делилась в Интернете фотографиями с отдыха, путешествий и совместных моментов с женихом. Последний снимок с Глебом, Татьяной и их другом Романом был размещен буквально за несколько часов до трагедии с подписью «Четверг — маленькая пятница».

На данный момент близкие погибших и их родные готовятся к похоронам, дата которых будет объявлена позже.

«Висят» четыре неоплаченных штрафа: стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибли 4 человека «Висят» четыре неоплаченных штрафа: стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибли 4 человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район происшествия аварии
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