Роковая халатность: токарь на заводе в Башкирии получил тяжелую травму

11:23, 16 мар 2024

23 января на Туймазинском заводе автобетоновозов произошло ЧП – 54-летний токарь получил тяжелую травму головы. Как стало известно, мужчина работал на токарно-винторезном станке, используя для изготовления деталей двухметровый металлический пруток вместо положенной заготовки длиной не более метра.

Несчастный случай произошел из-за халатности как самого рабочего, так и его работодателей. Токарь, не имея достаточной подготовки и знаний, не стал разрезать пруток, что привело к его выпиранию из станка. Не используя защитную каску, он нагнулся, чтобы посмотреть, что произошло, и получил удар по голове.

В ходе расследования выяснилось, что токарь был трудоустроен на завод временно через кадровое агентство "Форвард Стафф". Агентство не предоставило ему необходимого обучения по охране труда, а руководство завода не проверило наличие у него соответствующих документов.

Кроме того, на заводе была неудовлетворительно организована работа, а за применением средств индивидуальной защиты не было должного контроля.

В результате мужчина получил тяжелую травму и был госпитализирован.

Автор: Вадим Рудаков