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На выборах в Башкирии зафиксировали две попытки залить бюллетени зеленкой

На выборах в Башкирии зафиксировали две попытки залить бюллетени зеленкой

20:06, 16 мар 2024

В Башкирии в первые дни голосования в удалось предотвратить две попытки испортить избирательные бюллетени зеленкой. Эти инциденты сейчас находятся в стадии тщательного расследования компетентными органами. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Башкортостана Марат Гадилов подчеркнул, что серьезных правонарушений на участках не допущено.

Тем не менее, как отметил Гадилов, в ходе выборов активизировались силы, стремящиеся посеять хаос и дестабилизировать избирательную обстановку в стране. Мошенники и провокаторы используют различные методы, в том числе в информационном пространстве, чтобы повлиять на законный процесс волеизъявления народа.

Однако правоохранители тщательно готовились к обеспечению безопасности на участках. За несколько месяцев до дня голосования они скрупулезно проработали все аспекты защиты избирателей и членов комиссий от противоправных действий. На каждом участке присутствуют сотрудники МВД, Росгвардии, ЧОПов и добровольных народных дружин, а также волонтеры. Кроме того, непосредственно перед открытием участков они были тщательно обследованы на предмет угроз безопасности и оборудованы системой защиты периметра.

На 15 часов второго дня голосования явка избирателей в республике достигла 51,6% - свои голоса уже отдали 1,5 миллиона человек. В восьми районах Башкортостана активность избирателей превысила 65%. Среди городов лидируют Агидель и Кумертау, в Уфе - Демский район с 61,37% проголосовавших.

Автор: Семен Подгорный
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