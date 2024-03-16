В Уфе спасатели помогли замерзающему на льду мужчине
22:42, 16 мар 2024
В субботу, 16 марта, уфимские спасатели провели операцию по спасению человека, оказавшегося на льду реки Белой. Очевидцы сообщили в единую диспетчерскую службу о лежащем на льду мужчине в районе улицы Пугачева, 300.
На помощь незамедлительно выдвинулись два подразделения поисково-спасательного отряда. Спасатели, используя аэролодку, добрались до пострадавшего, находившегося на середине реки.
Мужчина, возраст которого предположительно составляет 40-45 лет, был сильно замерзшим и не мог объяснить, как оказался в этой ситуации. Спасатели бережно эвакуировали его на берег и передали коллегам из второго подразделения, которые в свою очередь транспортировали мужчину к машине скорой помощи.
Медики доставили пострадавшего в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.
Причины происшествия выясняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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