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Ужасная авария в Башкирии: погибли двое маленьких детей

Ужасная авария в Башкирии: погибли двое маленьких детей

10:25, 17 мар 2024

Вчера вечером на 134-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе Башкирии произошло столкновение двух легковых автомобилей — Лада Гранта и Ниссан Tiida. В результате аварии погибли двое детей — шестилетний мальчик и трехлетняя девочка. 27-летняя женщина и годовалый ребенок получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работали спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. По предварительным данным, водитель Лады выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Ниссаном.

Удар был такой силы, что шансов выжить у двух маленьких пассажиров Lada Granta не было. 27-летняя мать детей, находившаяся за рулем, и годовалый ребенок были госпитализированы в Караидельскую районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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