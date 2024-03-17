Не получилось скрыться: в Уфе пьяный водитель повредил две машины на парковке, но бдительные жильцы его сдали

14:12, 17 мар 2024

В уфимском Затоне 16 марта произошел неприятный для местных жителей инцидент: две легковушки, припаркованные во дворе дома на улице Испытателей, стали жертвой пьяного водителя. Мужчина, не справившись с управлением, зацепил обе машины и уехал.

Однако бдительные жильцы не оставили происшествие без внимания. Один из них оперативно сообщил о случившемся в чат-бот ГИБДД.

Сотрудники ДПС отреагировали незамедлительно. В считанные минуты лихач был вычислен. Им оказался 25-летний уфимец. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, что лишь усугубило его положение.

В отношении нарушителя были составлены протоколы: за оставление места ДТП и за отказ от проверки на алкогольное опьянение. Его автомобиль отправился на штрафстоянку.

Теперь горе-водителю грозит не только штраф, но и лишение прав. А владельцам поврежденных машин придется потратить время и деньги на ремонт.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео