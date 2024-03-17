Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Не получилось скрыться: в Уфе пьяный водитель повредил две машины на парковке, но бдительные жильцы его сдали

Не получилось скрыться: в Уфе пьяный водитель повредил две машины на парковке, но бдительные жильцы его сдали

14:12, 17 мар 2024

В уфимском Затоне 16 марта произошел неприятный для местных жителей инцидент: две легковушки, припаркованные во дворе дома на улице Испытателей, стали жертвой пьяного водителя. Мужчина, не справившись с управлением, зацепил обе машины и уехал.

Однако бдительные жильцы не оставили происшествие без внимания. Один из них оперативно сообщил о случившемся в чат-бот ГИБДД.

Сотрудники ДПС отреагировали незамедлительно. В считанные минуты лихач был вычислен. Им оказался 25-летний уфимец. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, что лишь усугубило его положение.

В отношении нарушителя были составлены протоколы: за оставление места ДТП и за отказ от проверки на алкогольное опьянение. Его автомобиль отправился на штрафстоянку.

Теперь горе-водителю грозит не только штраф, но и лишение прав. А владельцам поврежденных машин придется потратить время и деньги на ремонт.

Ужасная авария в Башкирии: погибли двое маленьких детей Ужасная авария в Башкирии: погибли двое маленьких детей
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия ДТП
Читайте также

В Башкирии лихач на Chevrolet Lacetti пытался уйти от погони ДПС - видео
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лихач на Chevrolet Lacetti пытался уйти от погони ДПС - видео
Неисправимый нарушитель: 18-летний уфимец дважды за неделю попался на вождении без прав
Человек и закон в Башкирии
Неисправимый нарушитель: 18-летний уфимец дважды за неделю попался на вождении без прав
В Башкирии задержанный сотрудниками ДПС пьяный водитель съел протокол | видео
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержанный сотрудниками ДПС пьяный водитель съел протокол | видео
В Уфе водитель грузовика зацепил кузовом электропровода и уронил фонарный столб
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель грузовика зацепил кузовом электропровода и уронил фонарный столб


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok