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Огненная тревога в больнице Башкирии: 57 человек эвакуированы

Огненная тревога в больнице Башкирии: 57 человек эвакуированы

09:42, 18 мар 2024

В ночь с 17 на 18 марта в башкирском селе Иглино произошло ЧП – в здании Иглинской ЦРБ по улице Ленина вспыхнул пожар. Около полуночи из чердачного помещения лечебного корпуса повалил густой дым, активировав систему оповещения и эвакуации.

На место происшествия оперативно прибыли 26 пожарных и 7 единиц техники. Огнеборцы приступили к спасению людей. Из здания было эвакуировано 57 человек, среди которых был один ребенок и 7 пациентов, не способных самостоятельно передвигаться.

Благодаря слаженной работе спасателей, огонь удалось быстро локализовать и потушить. Пожар охватил площадь 2 квадратных метра и был ограничен дверью чердачного помещения. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь эвакуированным пациентам не потребовалась.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглино происшествия пожар
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