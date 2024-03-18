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В Башкирии женщина потерявшая в страшной аварии двоих детей, отказалась от лечения

В Башкирии женщина потерявшая в страшной аварии двоих детей, отказалась от лечения

14:08, 18 мар 2024

Вечер 16 марта в Караидельском районе Башкирии омрачился жуткой аварией на 134 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. Столкновение двух автомобилей, «Лады Гранты» и Nissan Tiida, обернулось трагедией для семьи из Свердловской области.

27-летняя мать везла своих троих детей из Екатеринбурга, когда на скользком участке дороги ее «Ладу» занесло на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Nissan Tiida под управлением 44-летнего жителя Мечетлинского района.

5-летний мальчик и 3-летняя девочка, находившиеся в «Ладе», погибли на месте. Мать детей и ее двухнедельный сын чудом выжили, но получили серьезные травмы. Женщина с сотрясением мозга, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована. Младенец, к счастью, не пострадал.

Водитель Nissan Tiida не получил травм.

«Башинформ» обратился в пресс-службу минздрава Башкирии за комментарием о состоянии пострадавшей женщины. Оказалось, что она отказалась от лечения.

«В больнице ей оказали первую помощь, но от дальнейшего лечения она отказалась. Она и ребенок находились в удовлетворительном состоянии», — пояснили в ведомстве.

Собственный источник «Башинформа» сообщил жуткие подробности аварии:

«Все дети были в детских креслах на заднем сиденье. В момент столкновения „Ладу“ разорвало пополам. По словам очевидцев, одного из малышей обезглавило. Страшные последствия автокатастрофы… Выживший малыш, как говорится, родился в рубашке — не пострадал. Водители были трезвы».

Причины аварии еще предстоит установить.

Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой
Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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