В Башкирии женщина потерявшая в страшной аварии двоих детей, отказалась от лечения
14:08, 18 мар 2024
Вечер 16 марта в Караидельском районе Башкирии омрачился жуткой аварией на 134 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. Столкновение двух автомобилей, «Лады Гранты» и Nissan Tiida, обернулось трагедией для семьи из Свердловской области.
27-летняя мать везла своих троих детей из Екатеринбурга, когда на скользком участке дороги ее «Ладу» занесло на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Nissan Tiida под управлением 44-летнего жителя Мечетлинского района.
5-летний мальчик и 3-летняя девочка, находившиеся в «Ладе», погибли на месте. Мать детей и ее двухнедельный сын чудом выжили, но получили серьезные травмы. Женщина с сотрясением мозга, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована. Младенец, к счастью, не пострадал.
Водитель Nissan Tiida не получил травм.
«Башинформ» обратился в пресс-службу минздрава Башкирии за комментарием о состоянии пострадавшей женщины. Оказалось, что она отказалась от лечения.
Собственный источник «Башинформа» сообщил жуткие подробности аварии:
Причины аварии еще предстоит установить.