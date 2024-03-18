Тело не отдают: В Башкирии отменили похороны девушки, которая погибла в ДТП с 19-летним мужем и друзьями

14:22, 18 мар 2024

В Уфимском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизни четверых молодых людей. Церемония прощания с одной из жертв этой страшной автокатастрофы, Татьяной О., задерживается из-за бюрократических проволочек.

Предполагалось, что похороны блогерши и любительницы путешествий, известной в соцсетях как Тася, должны былы состояться ранним утром понедельника в ритуальном зале «Вознесение». Однако друзья и близкие несчастной с горечью сообщили, что выдача тела задерживается по непонятным причинам.

Роковая авария произошла на федеральной трассе М-7 в Башкортостане. Автомобиль, в котором находились Татьяна, ее жених 19-летний Глеб З., а также их друзья Роман А. и неизвестная девушка, врезался в трактор и сразу загорелся. Все четверо погибли на месте.

Жизнерадостная и полная сил Татьяна регулярно делилась в социальных сетях забавными моментами из своей насыщенной жизни. Ее последняя публикация — фото из кальянной с Романом. Кто мог подумать, что эта безобидная встреча с друзьями станет роковой для всей компании?

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети