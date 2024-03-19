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В Башкирии пожарные спасли 28 человек, еще 50 эвакуировали

В Башкирии пожарные спасли 28 человек, еще 50 эвакуировали

10:05, 19 мар 2024

Сегодня утром в микрорайоне Молодёжный города Туймазы произошло ЧП: загорелся электрощиток на лестничной площадке шестого этажа многоквартирного дома. Огонь и едкий дым быстро охватили подъезд, создавая угрозу жизни и безопасности жильцов.

В считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации людей. Из задымленного подъезда было выведено 50 человек, среди которых 18 детей.

Благодаря слаженной работе пожарных удалось спасти 28 человек, оказавшихся в огненном капкане. Горение было ликвидировано, однако огонь успел повредить электропроводку на двух этажах. После отключения электроэнергии пожарные провели проливку из ствола.

В настоящий момент причина возгорания устанавливается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазы происшествия пожар
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