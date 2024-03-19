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В Башкирии женщина спрыгнула с балкона, спасаясь от буйного сожителя

В Башкирии женщина спрыгнула с балкона, спасаясь от буйного сожителя

10:42, 19 мар 2024

В минувшее вторник в башкирском городе Агидель разыгралась драматическая история: 28-летняя женщина, спасаясь от агрессивного сожителя, спрыгнула с окна второго этажа, оставив семимесячного ребенка на балконе.

Известно, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заперся в квартире, выгнав из дома свою сожительницу. Женщина, отчаянно пытаясь попасть обратно, чтобы забрать семимесячного сына, умоляла его открыть тирана дверь.

Не видя другого выхода, отчаявшаяся мать решилась на крайний шаг: спрыгнула с балкона второго этажа. К счастью, она не получила серьезных травм.

Вскоре, после обращения, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вскрыли дверь и освободили ребенка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что сожительница ранее уже неоднократно подвергалась насилию со стороны своего непутёвого возлюбленного.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Агидель происшествия
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