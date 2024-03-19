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В Башкирии тренер, обвиняемый в преступлениях против учениц, свел счеты с жизнью

В Башкирии тренер, обвиняемый в преступлениях против учениц, свел счеты с жизнью

12:13, 19 мар 2024

В камере уфимского СИЗО произошло ЧП - подозреваемый, ожидавший суда за тяжкие обвинения, покончил с собой. Константин Леонтьев, 57-летний наставник юных спортсменок по ски-кроссу, не выдержал гнета предъявленных ему обвинений в преступлениях сексуального характера против своих юных воспитанниц.

По данным осведомленных источников в правоохранительных кругах, фигурант громкого дела, арестованный в мае прошлого года прямо на рабочем месте во время тренировки, покончил с собой в следственном изоляторе временного содержания. Ему инкриминировались тяжкие деяния против малолетних учениц, и при установленной вине ему грозил внушительный тюремный срок - не менее 12 лет лишения свободы.

На предварительных слушаниях об избрании меры пресечения Леонтьев не стал открыто признавать свою вину, но и публично отрицать случившееся также не решился. Возможно, вес обвинений и перспектива длительного заключения привели его к фатальному отчаянному шагу в неволе.

Причины и детали трагического инцидента предстоит выяснить компетентным органам.

В Башкирии 15-летний подросток свел счеты с жизнью В Башкирии 15-летний подросток свел счеты с жизнью
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео ГТРК Башкортостан
Теги: Уфа происшествия
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