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Самолет МЧС России летит на помощь вахтовикам из Башкирии, терпящим бедствие в Приамурье

Самолет МЧС России летит на помощь вахтовикам из Башкирии, терпящим бедствие в Приамурье

11:13, 20 мар 2024

Драматические события разворачиваются на угольном разрезе в Амурской области, где в результате обвала горных пород 13 шахтеров оказались в смертельной ловушке на глубине свыше 120 метров под землей. Среди заблокированных горняков — пятеро жителей Башкирии в возрасте от 31 до 48 лет.

В спасательную операцию по ликвидации чрезвычайной ситуации власти бросили колоссальные силы. Из Новокузнецка к эпицентру событий в Зейском муниципальном округе срочно вылетела дополнительная группировка спасателей в составе 30 профессионалов — горноспасателей, шахтовых специалистов и инженеров. Они прибыли на самолете Ил-76 МЧС России по распоряжению главы ведомства Александра Куренкова.

На борту военно-транспортного самолета современное аварийно-спасательное оборудование: мощные шламовые насосы для откачки воды, гидравлические и пневматические системы, приборы для контроля рудничной атмосферы, а также уникальная роботизированная видеосистема «Видеоглаз», способная погружаться на глубину до 300 метров и обследовать самые труднодоступные участки горных выработок.

Круглосуточно на месте аварии работы проводят 220 спасателей и горняков. Ведутся масштабные работы по откачке воды из затопленных выработок и возведению грунтовой перемычки для предотвращения дальнейшего обрушения пластов.

Пять вахтовиков из Башкирии оказались под завалами в руднике в Амурской области Пять вахтовиков из Башкирии оказались под завалами в руднике в Амурской области
Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия
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