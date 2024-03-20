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Не уследили: в Башкирии 4-летний мальчик получил серьезные травмы в детском саду

Не уследили: в Башкирии 4-летний мальчик получил серьезные травмы в детском саду

13:54, 20 мар 2024

В октябре 2023 года в Баймакском районе Башкирии произошло ЧП: во время прогулки в детском саду четырехлетний мальчик упал и получил серьезную травму.

Падение привело к ушибленной ране на левой щеке мальчика и вывиху пяти молочных зубов.

В ответ на этот инцидент ответственность была возложена на руководство детского сада. Заведующая дошкольным учреждением была оштрафована на 10 тысяч рублей по решению надзорных органов. Кроме того, прокуратура направила официальное представление начальнику местного отдела образования, который понес дисциплинарное взыскание за упущения в обеспечении безопасности детей.

Однако меры наказания не ограничились административными санкциями. В защиту интересов пострадавшего ребенка прокуратура инициировала судебный процесс, в результате которого родителям была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей.

В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы
Автор: Алия Карачурина
Теги: Баймакский район происшествия
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